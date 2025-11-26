Netgem va reprendre la gestion de la plateforme TV de Vialis

Netgem a annoncé mercredi la signature d'un partenariat avec l'opérateur alsacien Vialis, dont il va reprendre la gestion complète de la plateforme TV et des contrats associés tout en enrichissant l'offre de contenus.



A partir du 1er janvier prochain, le spécialiste du divertissement vidéo assurera la gestion de bout en bout du service TV de Vialis, un périmètre qui s'étend de la négociation des droits avec les éditeurs de contenu jusqu'à la maintenance de la plateforme.



Cette opération d'externalisation de la composante TV et des contenus doit permettre à Vialis d'optimiser son offre de services tout en conservant la maîtrise de la gestion de son parc clients.



Vialis est une société d'économie mixte locale qui intervient dans plusieurs secteurs d'activité comme l'électricité et le gaz, l'Internet très haut débit et la téléphonie fixe et mobile, ainsi que l'éclairage et la signalisation.



Avec ce partenariat, les abonnés de Vialis bénéficieront à partir de 2026 d'une plateforme dite "Watch/Stream/Replay" incluant des chaînes nationales, locales et allemandes, de nouvelles chaînes thématiques, une offre VOD cinéma-série comportant de plus de 20 000 titres, éditée sous la marque Videofutur, l'accès aux applications du Google Store, ainsi qu'un service de jeux vidéo en streaming là aussi édité par Netgem.



La box Android tv sera fournie avec une manette de jeux.

