Le spécialiste américain de la cybersécurité Netskope a fait ses débuts jeudi sur le Nasdaq à 23 dollars l’action, en hausse de plus de 20% par rapport au prix d’introduction fixé la veille à 19 dollars, soit le haut de la fourchette visée. L’IPO, qui a permis de lever plus de 908 millions de dollars, valorise l’entreprise à environ 7,3 milliards. Selon son directeur général et cofondateur Sanjay Beri, l’opération était sursouscrite plus de vingt fois, reflet d’un vif intérêt des investisseurs.

Cette introduction s’inscrit dans un contexte de reprise du marché des IPO technologiques après deux années difficiles. Depuis janvier, plusieurs sociétés comme Klarna, StubHub, Figma, Circle ou CoreWeave ont déjà franchi le pas. Netskope entend capitaliser sur l’essor du cloud et de l’intelligence artificielle, qui imposent une refonte des solutions de protection des réseaux et des données. La cybersécurité est par ailleurs en pleine consolidation, avec des opérations marquantes comme l’acquisition de Wiz par Alphabet ou le projet de rachat de CyberArk par Palo Alto Networks pour 25 milliards de dollars.

Netskope, qui évolue face à des concurrents comme Palo Alto Networks, Broadcom et Cisco, affirme vouloir privilégier des acquisitions ciblées plutôt que des rachats massifs. La société, qui n’est pas encore rentable, a généré 328 millions de dollars de revenus au premier semestre 2025, pour une perte nette de 170 millions. Ses revenus récurrents annuels dépassaient 700 millions fin juillet, et elle vise un flux de trésorerie positif dès cette année.