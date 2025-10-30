Nette hausse des bénéfices de Merck au T3, les prévisions ajustées

Au troisième trimestre 2025, Merck a enregistré un bénéfice net ajusté de 6,45 milliards de dollars, en progression de 62% sur un an, soit un BPA de 2,58 USD, en hausse de 64%.



En données publiées, le bénéfice net ressort à 5,79 milliards de dollars (+ 83%) pour un BPA de 2,32 USD (+87%).



Le chiffre d'affaires mondial s'est établi à 17,28 milliards de dollars sur le trimestre, en hausse de 4% (3% à taux de change constants) et supérieur aux attentes (16,9 milliards).



Les ventes de Keytruda, principal moteur de croissance, ont progressé de 10% à 8,14 milliards de dollars, tirées par la forte demande dans plusieurs indications oncologiques métastatiques et en adjuvant. À l'inverse, Gardasil/Gardasil 9 recule de 24% à 1,75 milliard, pénalisé par une baisse de la demande en Chine.



La marge brute ajustée s'est améliorée à 81,9% contre 80,5% un an plus tôt, tandis que les dépenses R&D ajustées ont diminué de 32% à 4 milliards de dollars.



'Nous continuons à générer de la valeur grâce à notre portefeuille innovant de médicaments et vaccins, tout en sécurisant notre avenir avec des investissements ciblés dans notre pipeline', a déclaré Robert M. Davis, président et CEO de Merck.



Fort de cette dynamique, le groupe a relevé et resserré sa prévision de bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2025, désormais attendu entre 8,93 et 8,98 USD (contre 8,87 à 8,97 USD précédemment). Les ventes annuelles sont anticipées entre 64,5 et 65,0 milliards de dollars, une fourchette légèrement relevée en dépit d'un effet de change négatif estimé à 0,5%.



Malgré ces résultats positifs, le titre cède plus de 3% en préouverture à New York.