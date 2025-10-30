Au troisième trimestre 2025, Merck a enregistré un bénéfice net ajusté de 6,45 milliards de dollars, en progression de 62% sur un an, soit un BPA de 2,58 USD, en hausse de 64%.
En données publiées, le bénéfice net ressort à 5,79 milliards de dollars (+ 83%) pour un BPA de 2,32 USD (+87%).
Le chiffre d'affaires mondial s'est établi à 17,28 milliards de dollars sur le trimestre, en hausse de 4% (3% à taux de change constants) et supérieur aux attentes (16,9 milliards).
Les ventes de Keytruda, principal moteur de croissance, ont progressé de 10% à 8,14 milliards de dollars, tirées par la forte demande dans plusieurs indications oncologiques métastatiques et en adjuvant. À l'inverse, Gardasil/Gardasil 9 recule de 24% à 1,75 milliard, pénalisé par une baisse de la demande en Chine.
La marge brute ajustée s'est améliorée à 81,9% contre 80,5% un an plus tôt, tandis que les dépenses R&D ajustées ont diminué de 32% à 4 milliards de dollars.
'Nous continuons à générer de la valeur grâce à notre portefeuille innovant de médicaments et vaccins, tout en sécurisant notre avenir avec des investissements ciblés dans notre pipeline', a déclaré Robert M. Davis, président et CEO de Merck.
Fort de cette dynamique, le groupe a relevé et resserré sa prévision de bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2025, désormais attendu entre 8,93 et 8,98 USD (contre 8,87 à 8,97 USD précédemment). Les ventes annuelles sont anticipées entre 64,5 et 65,0 milliards de dollars, une fourchette légèrement relevée en dépit d'un effet de change négatif estimé à 0,5%.
Malgré ces résultats positifs, le titre cède plus de 3% en préouverture à New York.
Merck & Co., Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins vendus sous ordonnance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pharmaceutiques (69,4%) : destinés au traitement de l'hypertension, de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des maladies respiratoires, bactériennes et fongiques, ophtalmologiques et urologiques, de la migraine aigue, de la perte de cheveux chez l'homme, etc. ;
- vente de vaccins (20%) ;
- vente de produits de santé animale (9,2%) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,8%), Amérique latine (5,4%), Chine (8,6%), Japon (5,1%), Asie-Pacifique (4,8%) et autres (4%).
