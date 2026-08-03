Depuis le début de l'année (sur sept mois), les ventes pour ce type de véhicules ont connu une progression de 2,65%, à 983 974 unités.

Dans le détail, les ventes de Stellantis se sont appréciées de 7,18% le mois dernier (à 31 247 unités), principalement grâce aux marques Citroën (+17,30%, à 8 137 unités), Fiat (+53,48%, à 1 737 unités) et Peugeot (+6,68%, à 15 885 unités), alors que celles de DS ont reculé de 12,60%, à 1 183 véhicules. Depuis le début de l'année, les ventes de Stellantis affichent une très légère progression de 1,35%, à 31 247 unités.

Pour le Groupe Renault, le mois de juillet s'est soldé par des ventes en hausse de 9,51%, à 27 614 unités, avec un repli de 10,92%, à 11 115 unités pour Dacia, alors que la marque Renault et Alpine ont vu leurs immatriculations s'apprécier respectivement de 21,89% (à 16 247 unités) et 112,70% (à 252 unités). Depuis le 1er janvier, les ventes du groupe sont en baisse de 2,39%, à 253 815 unités.

Parmi les grands constructeurs automobiles, Groupe Toyota a connu une hausse de ses ventes de 9,81%, à 8 409 unités, le mois dernier, tandis que sur la même période, celles du Groupe Volkswagen se sont affaissées de 4,16%, à 17 553 unités.