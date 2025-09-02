Même si sa capitalisation boursière a pris du plomb dans l'aile, force est de reconnaître que la conjoncture économique épouvantable dans les métiers du conseil épargne pour l'instant plutôt bien le groupe spécialisé dans les technologies de l'information.

Le mois dernier, Neurones publiait des résultats semestriels qui faisaient état d’une croissance de son chiffre d’affaires - essentiellement organique - de 5,4%. Il annonçait aussi viser au moins 850 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice fiscal complet.

Le groupe fondé par l’excellent Luc de Chammard, où prévaut depuis toujours de sains principes d’orthodoxie financière, prévient cependant que sa profitabilité accusera un léger recul - par les effets croisés d’une baisse des tarifs journaliers d’un côté, et d’une sensible inflation des dépenses de rémunération de l’autre.

La marge d’exploitation devrait ainsi tomber à 8% en 2025, soit un niveau honorable à tous les égards, bien qu’il s’agisse en la matière de sa performance la moins satisfaisante depuis quinze ans. On pouvait craindre pire.

Voici qui mettra sans doute en éveil les sens des investisseurs prospectifs qui guettaient un point d’entrée. Neurones est présentement valorisé à x0,9 son chiffre d’affaires attendu en 2025, et x0,8 celui attendu en 2026 ; soit un niveau inférieur à sa moyenne historique, déjà pénalisée par la très faible liquidité du titre.

Le groupe s’échange aussi entre dix et onze fois le cash-flow libre qu’il produisait en 2024, soit un niveau attractif au regard de son historique : avec un bilan-forteresse et une large trésorerie en excès, Neurones a doublé de taille en dix ans de manière entièrement organique ; il conserve par ailleurs devant lui de prometteuses perspectives d’expansion.

Le groupe devrait ainsi dépasser le milliard de chiffre d’affaires en 2027 ou en 2028, et produire à cette date un cash-flow libre d’au moins 90 millions d’euros. Les actionnaires concentrés sur cet horizon trouveront sans doute la valeur d’entreprise actuelle - 750 millions d’euros - fort attractive.