Neurones grimpe de 7% alors que, compte tenu de l'amélioration constatée au 3e trimestre 2025, il indique viser désormais un chiffre d'affaires annuel supérieur à 850 MEUR et un résultat opérationnel d'au moins 8% pour l'ensemble de l'exercice.
Dans un marché français en repli, il revendique un chiffre d'affaires en croissance de 5,7% (dont +5,1% en organique) à 207,9 millions d'euros au 3e trimestre, portant le cumul depuis le début de l'année à 632,2 MEUR (+5,5%, dont +4,7% en organique).
La croissance est particulièrement soutenue dans les domaines de la Data & IA, des projets digitaux, des missions d'ITSM (Service Now) et du Business Process Management. Le turn-over reste, quant à lui, à un niveau bas.
'A 9,6% du chiffre d'affaires, le taux de résultat opérationnel du troisième trimestre s'inscrit en hausse par rapport à celui du premier semestre. Sur les neuf premiers mois, il s'établit à 8,4%', ajoute le groupe de conseil et de services numériques.
Parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l'adoption des nouveaux usages. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles :
- services d'infrastructures : cloud, cybersécurité, automatisation des infrastructures, digital workplace, accompagnement des utilisateurs, etc. ;
- services applicatifs : projets digitaux (agile, UX/UI, devops, mobilité, IoT), SAP, process métiers (BPM, RPA, dématérialisation), big data, IA, blockchain, finance de marché, etc. ;
- conseil : en management, en marketing et en transformation digitale.
Près de 7 200 personnes interviennent dans 12 pays.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.