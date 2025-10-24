Porté par des prix de l’or records, Newmont a publié des résultats supérieurs aux prévisions malgré une baisse de sa production. Le groupe a réalisé un prix moyen de 3 539 dollars par once sur le trimestre clos le 30 septembre, contre 2 518 dollars un an plus tôt, compensant une production en recul de 15% à 1,42 million d’onces. Ce repli tient à des teneurs plus faibles, à des maintenances à Penasquito et Lihir, et à la fin des activités minières à Subika, au Ghana. Les coûts de production "tout compris" ont reculé de 2,8% à 1 566 dollars l’once, grâce à de meilleurs prix de vente et à des gains d’efficacité.

Le groupe anticipe toutefois un flux de trésorerie disponible plus faible au quatrième trimestre, pénalisé par la construction d’installations de traitement des eaux à Yanacocha et par des indemnités de départ provisionnées au T3. L’action cède près de 6% durant la séance, certains analystes jugeant la dynamique de trésorerie décevante malgré un or au-dessus de 4 000 dollars l’once. Newmont signale que les cours de l’or, stimulés par les tensions géopolitiques et les politiques commerciales de l’administration Trump, ont battu des records cette année. Pour 2026, la production d’or est attendue dans le bas de la fourchette des prévisions 2025.

Dans le sillage du rachat de Newcrest pour 17,14 milliards de dollars, Newmont poursuit la cession d’actifs non stratégiques pour réduire sa dette. Des investissements en hausse sont prévus en 2026, notamment pour la gestion des résidus à Cadia et une possible extension de Red Chris. Le mois dernier, Natascha Viljoen a été nommée directrice générale, première femme à ce poste, en remplacement de Tom Palmer.