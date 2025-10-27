Newmont étudie la possibilité de racheter les actifs aurifères de Barrick Mining situés au Nevada, selon des informations rapportées par Bloomberg et reprises par MT Newswires. Le groupe américain envisagerait également une offre plus large, incluant une prise de contrôle totale de son concurrent canadien. Les discussions, encore préliminaires, portent sur plusieurs scénarios, notamment le rachat de la participation de Barrick dans leur coentreprise aurifère commune au Nevada, créée dans le cadre d’un partenariat stratégique entre les deux majors du secteur.

Pour autant, aucun accord n’a encore été conclu entre les deux partis. Cette perspective d’un rapprochement entre les deux plus grands producteurs d’or au monde suscite toutefois des réactions contrastées sur les marchés. Lundi, le titre Newmont reculait de près de 6%, tandis que celui de Barrick perdait environ 2%, les investisseurs exprimant leur prudence face aux coûts potentiels d’une telle opération.