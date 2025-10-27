Newmont étudie la possibilité de racheter les actifs aurifères de Barrick Mining situés au Nevada, selon des informations rapportées par Bloomberg et reprises par MT Newswires. Le groupe américain envisagerait également une offre plus large, incluant une prise de contrôle totale de son concurrent canadien. Les discussions, encore préliminaires, portent sur plusieurs scénarios, notamment le rachat de la participation de Barrick dans leur coentreprise aurifère commune au Nevada, créée dans le cadre d’un partenariat stratégique entre les deux majors du secteur.
Pour autant, aucun accord n’a encore été conclu entre les deux partis. Cette perspective d’un rapprochement entre les deux plus grands producteurs d’or au monde suscite toutefois des réactions contrastées sur les marchés. Lundi, le titre Newmont reculait de près de 6%, tandis que celui de Barrick perdait environ 2%, les investisseurs exprimant leur prudence face aux coûts potentiels d’une telle opération.
Newmont Corporation figure parmi les 1ers groupes mondiaux d'exploration et d'exploitation de mines aurifères. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- or (89,7%) : 5,4 millions d'onces vendues en 2023 ;
- cuivre (4,9%) : 70,3 millions de kg vendus ;
- argent (2,8%) : 17 millions d'onces vendues ;
- zinc (1,8%) : 100,7 millions de kg vendus ;
- plomb (0,8%) : 48,5 millions de kg vendus.
A fin 2023, le groupe dispose de 21 sites de production implantés en Amérique du Nord (11), en Australie (4), en Amérique du Sud (3), en Afrique (2) et en Nouvelle Guinée.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (0,4%), Royaume Uni (64,7%), Corée du Sud (8,3%), Suisse (5,1%), Japon (4,3%), Philippines (3,8%), Australie (3,2%), Allemagne (2,7%), Mexique (2%) et autres (5,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.