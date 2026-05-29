NewStreet Research reste à l'achat sur Soitec après les résultats

NewStreet Research réaffirme sa recommandation "achat" sur Soitec avec un objectif de cours de 215 EUR, voyant pour le groupe de matériaux semi-conducteurs, "au-delà de vents contraires à court terme, des perspectives de croissance structurelle prometteuses".

Revenant sur la publication de cette semaine, le bureau d'études reconnaît une déception pour les revenus du secteur mobile, mais souligne que ceux du secteur automobile, tout en restant confrontés à une digestion des stocks, ont réalisé une performance supérieure aux attentes.



"Le secteur de la photonique est le point fort", met en avant NewStreet, précisant que les revenus annuels de ce secteur ont environ triplé en deux ans et que Soitec a relevé ses prévisions de croissance annuelle moyenne à long terme, les faisant passer de 20-30% à plus de 30%.



Les investisseurs regardent au-delà de la correction des stocks à court terme et misent sur la croissance structurelle du secteur de la photonique, selon l'analyste, qui anticipe un chiffre d'affaires de 1,3 MdEUR et un EBIT supérieur à 300 MEUR d'ici l'exercice 2030.