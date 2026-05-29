NewStreet Research reste à l'achat sur Soitec après les résultats
NewStreet Research réaffirme sa recommandation "achat" sur Soitec avec un objectif de cours de 215 EUR, voyant pour le groupe de matériaux semi-conducteurs, "au-delà de vents contraires à court terme, des perspectives de croissance structurelle prometteuses".
Publié le 29/05/2026 à 12:02
"Le secteur de la photonique est le point fort", met en avant NewStreet, précisant que les revenus annuels de ce secteur ont environ triplé en deux ans et que Soitec a relevé ses prévisions de croissance annuelle moyenne à long terme, les faisant passer de 20-30% à plus de 30%.
Les investisseurs regardent au-delà de la correction des stocks à court terme et misent sur la croissance structurelle du secteur de la photonique, selon l'analyste, qui anticipe un chiffre d'affaires de 1,3 MdEUR et un EBIT supérieur à 300 MEUR d'ici l'exercice 2030.