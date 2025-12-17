Nexans annonce la finalisation de l'acquisition d'Electro Cables, un fabricant canadien sur les systèmes de câbles basse tension.
Cette acquisition constitue une étape majeure dans la stratégie de Nexans visant à accélérer sa croissance en Amérique du Nord et soutient le développement rapide des secteurs des infrastructures, des data centers et de l'énergie dans la région.
À l'issue de cette opération, une équipe d'environ 200 collaborateurs rejoindra le Groupe Nexans. Electro Cables a généré environ 125 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les douze mois se terminant en juillet 2025.
L'opération sera entièrement financée avec la trésorerie disponible de Nexans et devrait être relutif sur le bénéfice par action dès la première année.
Julien Hueber, Directeur Général de Nexans, a déclaré : " Leur expertise dans les câbles basse tension, les projets de transport et d'infrastructure, ainsi que leurs relations clients de long terme, font d'eux un partenaire idéal pour développer notre présence au Canada."
Nexans est un acteur clé de la transition du monde vers un avenir énergétique plus connecté et plus durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne vie à l'énergie en fournissant à ses clients des technologies de câble avancées pour la transmission d'énergie et de données. Aujourd'hui, Nexans va au-delà des câbles pour offrir à ses clients un service complet qui s'appuie sur la technologie numérique pour maximiser la performance et l'efficacité de leurs actifs critiques. Le Groupe conçoit des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur dans trois grands domaines d'activité : Bâtiment & Territoires (incluant les services publics et l'e-mobilité), Haute Tension & Projets (couvrant les parcs éoliens offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), et Industrie & Solutions (incluant les énergies renouvelables, le transport, le pétrole et le gaz, les automatismes, et autres).
Nexans emploie près de 28 500 personnes avec une empreinte industrielle dans 41 pays et des activités commerciales dans le monde entier. En 2024, le Groupe a réalisé un CA de 8,5 MdsEUR.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.