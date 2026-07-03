Nexans boucle la cession d'Autoelectric à Motherson

Le fabricant de câbles (+1,88%) a annoncé la finalisation de la cession de son activité de faisceaux de câblage automobile, Autoelectric, au groupe indien Samvardhana Motherson International (Motherson), l'un des principaux équipementiers automobiles mondiaux. L'opération est valorisée à 207 millions d'euros.

Classée comme activité abandonnée dans les comptes consolidés de Nexans depuis 2025, Autoelectric a été déconsolidée des comptes du groupe à compter du 1er juillet 2026. Sa contribution est par ailleurs exclue des perspectives financières de Nexans pour l'exercice 2026.



En 2025, Autoelectric a réalisé un chiffre d'affaires courant d'environ 708 millions d'euros et employait près de 13 000 personnes.



Cette cession marque l'achèvement de la rotation stratégique du portefeuille engagée par Nexans en 2021. Avec la vente d'Autoelectric, dernière activité ne relevant pas de l'électrification, le groupe recentre désormais entièrement ses activités sur ce secteur.