Nexans boucle le rachat de Republic Wire aux États-Unis
Nexans indique avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital social de Republic Wire, une opération qui "renforce considérablement la présence de Nexans sur le segment attractif et en forte croissance de la basse tension aux États-Unis".
Annoncée fin avril par Nexans, cette transaction représente une valeur d'entreprise totale d'environ 680 MEUR, assortie d'un complément de prix pouvant atteindre 43 MEUR, payable en 2028 sur la base des performances jusqu'à fin 2027.
Fabricant de produits en fil de cuivre et d'aluminium basse tension, basée à Cincinnati (Ohio), cette entreprise sert des distributeurs de matériel électrique, des opérateurs de réseaux et des collectivités aux États-Unis et au Canada. Elle a réalisé un chiffre d'affaires courant d'environ 520 MEUR sur 12 mois et emploie plus de 200 collaborateurs hautement qualifiés.
Combinée aux activités nord-américaines existantes de Nexans et à la récente acquisition d'Electro Cables au Canada, Republic Wire crée une plateforme industrielle et commerciale de premier plan, soutenant la poursuite de l'expansion du groupe français dans la région.
"Les États-Unis constituent l'un des marchés du câble les plus attractifs au monde, bénéficiant de puissants vecteurs de croissance structurelle liés à l'électrification, aux investissements dans les infrastructures et à l'accélération de la demande dans les centres de données", souligne le directeur général de Nexans, Julien Hueber.
Nexans est un acteur clé de la transition du monde vers un avenir énergétique plus connecté et plus durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne vie à l'énergie en fournissant à ses clients des technologies de câble avancées pour la transmission d'énergie et de données. Aujourd'hui, Nexans va au-delà des câbles pour offrir à ses clients un service complet qui s'appuie sur la technologie numérique pour maximiser la performance et l'efficacité de leurs actifs critiques. Le Groupe conçoit des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur dans trois grands domaines d'activité : Bâtiment & Territoires (incluant les services publics et l'e-mobilité), Haute Tension & Projets (couvrant les parcs éoliens offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), et Industrie & Solutions (incluant les énergies renouvelables, le transport, le pétrole et le gaz, les automatismes, et autres).
Nexans emploie près de 25 700 personnes avec une empreinte industrielle dans 41 pays et des activités commerciales dans le monde entier. En 2025, le Groupe a réalisé un CA de 7,8 MdsEUR.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.