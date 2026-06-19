Nexans a annoncé la remise officielle de son tout nouveau navire câblier, le CLV1 Nexans Electra.
Cette étape marque une avancée significative dans l'expansion stratégique des capacités d'installation sous-marine du Groupe.
Ce nouveau navire est conçu spécialement pour répondre à la demande mondiale croissante en matière de raccordements éoliens offshore et de systèmes d'interconnexion haute tension.
"Nexans a nommé trois marraines pour le Nexans Electra, symbolisant la chaîne logistique de bout en bout qui sous-tend ses projets EPCI" indique le groupe.
" C'est au niveau de l'exécution que se jouent les projets sous-marins, et notre flotte de pose de câbles est essentielle à notre succès ", a déclaré Pascal Radue, Vice-Président Exécutif Senior PWR-Transmission chez Nexans.
" Le baptême et la remise du Nexans Electra marquent un tournant décisif dans notre stratégie d'investissement à long terme. Ce navire renforce notre capacité à mener à bien les projets sous-marins les plus complexes de manière sûre, efficace et durable, ce dont nos clients ont précisément besoin alors que la transition énergétique s'accélère. "
Nexans est un acteur clé de la transition du monde vers un avenir énergétique plus connecté et plus durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne vie à l'énergie en fournissant à ses clients des technologies de câble avancées pour la transmission d'énergie et de données. Aujourd'hui, Nexans va au-delà des câbles pour offrir à ses clients un service complet qui s'appuie sur la technologie numérique pour maximiser la performance et l'efficacité de leurs actifs critiques. Le Groupe conçoit des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur dans trois grands domaines d'activité : Bâtiment & Territoires (incluant les services publics et l'e-mobilité), Haute Tension & Projets (couvrant les parcs éoliens offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), et Industrie & Solutions (incluant les énergies renouvelables, le transport, le pétrole et le gaz, les automatismes, et autres).
Nexans emploie près de 25 700 personnes avec une empreinte industrielle dans 41 pays et des activités commerciales dans le monde entier. En 2025, le Groupe a réalisé un CA de 7,8 MdsEUR.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.