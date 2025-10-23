Le chiffre d’affaires s’est élevé à 5 331 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2025, en croissance organique de +5,8 % par rapport à la même période de 2024 (+6,0 % en excluant les Autres activités).

La croissance organique des activités d'Électrification (PWR-Transmission, PWR-Grid et PWR-Connect) s’inscrit à +9,4 % pour les neuf premiers mois de 2025 et à +12,6 % au troisième trimestre 2025.

Le chiffre d'affaires du segment PWR-Transmission s'est élevé à 1 115 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2025, contre 899 millions d'euros sur la même période en 2024. La croissance organique est de +25,3 %. Au troisième trimestre 2025, cette croissance organique a atteint +33,3 %.

Le chiffre d’affaires de l'activité PWR-Grid s’est élevé à 989 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2025, contre 945 millions d'euros sur la même période en 2024, soit une croissance organique de +6,7 %. Au troisième trimestre 2025, la croissance organique est de +9,0 %.

Le chiffre d’affaires standard du segment PWR-Connect était de 1 737 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2025, contre 1 507 millions d'euros sur la même période en 2024, soit une hausse organique de +1,4 %. Au troisième trimestre 2025, la croissance organique a atteint +3,6 %.

Nexans confirme ses objectifs 2025. Le groupe s'attend à un EBITDA ajusté entre 810 et 860 millions d’euros et un flux de trésorerie disponible entre 275 et 375 millions d’euros.

Suite à cette annonce, le titre progresse de 3,3% à la Bourse de Paris.

