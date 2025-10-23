Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
Nexans confirme ses objectifs 2025, le titre s'envole de plus de 3%
Publié le 23/10/2025 à 10:00
|122,60 EUR
|+2,17 %
|+0,49 %
|+17,66 %
|10:00
Nexans confirme ses objectifs 2025, le titre s'envole de plus de 3%
|09:47
|Nexans : acquiert Electro Cables
Publié le 23/10/2025 à 10:00
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Capi.
|123,20EUR
|+2,67 %
|+0,82 %
|6 Md
|8 238,49PTS
|+0,39 %
|+0,60 %
|-
|10:00
|Nexans confirme ses objectifs 2025, le titre s'envole de plus de 3%
|09:47
|Nexans : acquiert Electro Cables
|09:42
|Nexans annonce l'acquisition du fabricant canadien de câbles Electro Cables
|MT
|09:20
|Kering : Orange, Renault, Sodexo, Thales ... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
|08:59
|CAC 40 : La Bourse de Paris est attendue en légère hausse sous une pluie de résultats
|DJ
|08:54
|Bourse : Dassault Systèmes se fait broyer, Kering brille encore, Sodexo et Verallia souffrent
|08:31
|Nexans : perspectives 2025 confirmées
|08:19
|Câbles industriels: Nexans confirme ses perspectives
|AW
|09:06
|Washington hausse le ton envers Pékin et Moscou
|07:25
|Nexans signe un accord en vue de l'acquisition d'Electro Cables Inc.
|RE
|07:25
|Nexans-CA +7,7% en organique au T3, objectifs confirmés
|RE
|07:07
|Nexans va acquérir Electro Cables Inc. au Canada
|RE
|09:00
|Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
|RE
|22/10
|Spie : Felipe Sabbadini nommé directeur des achats
|14/10
|Nexans : rebondit au lendemain du changement de directeur général
|14/10
|NEXANS : UBS reste à l'achat après le changement de DG
|14/10
|Nexans S.A. - Special Call
|13/10
|L'action de Nexans dévisse après un changement de dirigeant
|AW
|13/10
|Paris : progresse avec prudence à l'orée d'une saison des résultats décisive
|13/10
|Point marchés-L'Europe finit en hausse avec l'apaisement commercial, le CAC 40 reste prudent
|RE
|13/10
|Point marchés-Les Bourses rebondissent alors que Trump modère ses menaces commerciales
|RE
|13/10
|La valeur du jour à Paris - Nexans chute : départ inattendu de son directeur général
|13/10
|Nexans: Julien Hueber nommé DG pour remplacer Christopher Guérin, le titre chute
|RE
|13/10
|Exosens grimpe, Theon trébuche, PSI explose : les midcaps s'agitent en Europe
|13/10
|Changement à la tête de Nexans : le titre chute de 9 %
|RE
