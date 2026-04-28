Nexans en forte croissance organique dans l'électrification au 1er trimestre
Nexans affiche un chiffre d'affaires standard de 1,5 MdEUR au titre du 1er trimestre 2026, en augmentation de 1,3% en données totales : un effet périmètre de +3,3% a plus que compensé un effet de change de -2%, tandis que la croissance organique s'est montrée quasiment nulle (+0,1%).
Cette quasi-stagnation organique traduit le recul anticipé des activités autres que celles d'électrification, qui ont pour leur part progressé organiquement de 4,9%, "confirmant l'agilité du modèle et la solidité des tendances sous-jacentes", selon le groupe de câbles.
La croissance organique de l'électrification a été portée par PWR-Transmission à +8,8%, PWR-Grid à +5,7% et PWR-Connect à +2,5%. La performance de PWR-Connect a en outre été soutenue par l'intégration fluide de Cables RCT (Espagne) et d'Electro Cables (Canada).
Le carnet de commandes ajusté de PWR-Transmission s'est établi à 7,9 MdsEUR (dont 1,2 MdEUR liés au projet Great Sea Interconnector, dont le calendrier d'activité est en cours de réaménagement).
"Encore une fois, le positionnement unique de Nexans en tant que pure player de l'électrification, porté par la sélectivité et la forte concentration sur des solutions innovantes à forte valeur ajoutée, soutient la performance du groupe", commente son directeur général Julien Hueber.
En 2026, et conformément à la feuille de route stratégique 2025-2028 dévoilée en novembre 2024, Nexans confirme prévoir de réaliser un EBITDA ajusté compris entre 730 MEUR et 810 MEUR et un flux de trésorerie disponible compris entre 210 MEUR et 310 MEUR.
Nexans est un acteur clé de la transition du monde vers un avenir énergétique plus connecté et plus durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne vie à l'énergie en fournissant à ses clients des technologies de câble avancées pour la transmission d'énergie et de données. Aujourd'hui, Nexans va au-delà des câbles pour offrir à ses clients un service complet qui s'appuie sur la technologie numérique pour maximiser la performance et l'efficacité de leurs actifs critiques. Le Groupe conçoit des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur dans trois grands domaines d'activité : Bâtiment & Territoires (incluant les services publics et l'e-mobilité), Haute Tension & Projets (couvrant les parcs éoliens offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), et Industrie & Solutions (incluant les énergies renouvelables, le transport, le pétrole et le gaz, les automatismes, et autres).
Nexans emploie près de 25 700 personnes avec une empreinte industrielle dans 41 pays et des activités commerciales dans le monde entier. En 2025, le Groupe a réalisé un CA de 7,8 MdsEUR.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.