Nexans annonce être entré en négociations exclusives avec Samvardhana Motherson International, fournisseur de systèmes et de composants automobiles, pour lui vendre ses activités de faisceau de câblage Autoelectric pour une valeur d'entreprise de 207 millions d'euros.
Basé à Floss, en Allemagne, Autoelectric a généré environ 749 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel courant en 2024 et compte près de 14 000 employés. Sa cession marque l'achèvement de la transformation stratégique de Nexans en un pure player de l'électrification.
Le comité d'entreprise concerné sera informé et consulté dans le cadre de la transaction proposée, laquelle serait structurée sous forme d'une série de cessions d'actions et d'actifs en vue de l'acquisition de l'activité de faisceau de câblage d'Autoelectric.
Par ailleurs, la transaction proposée, dont les termes ne sont pas divulgués, reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires habituelles. Sur cette base, sa finalisation pourrait intervenir au milieu de l'année 2026.
Sur le nouveau périmètre des activités poursuivies (excluant 12 mois d'Autoelectric et 6 mois de Lynxeo), Nexans indique viser pour l'année 2025 un EBITDA ajusté compris entre 710 et 760 MEUR, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible entre 275 et 375 MEUR.
Nexans est un acteur clé de la transition du monde vers un avenir énergétique plus connecté et plus durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne vie à l'énergie en fournissant à ses clients des technologies de câble avancées pour la transmission d'énergie et de données. Aujourd'hui, Nexans va au-delà des câbles pour offrir à ses clients un service complet qui s'appuie sur la technologie numérique pour maximiser la performance et l'efficacité de leurs actifs critiques. Le Groupe conçoit des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur dans trois grands domaines d'activité : Bâtiment & Territoires (incluant les services publics et l'e-mobilité), Haute Tension & Projets (couvrant les parcs éoliens offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), et Industrie & Solutions (incluant les énergies renouvelables, le transport, le pétrole et le gaz, les automatismes, et autres).
Nexans emploie près de 28 500 personnes avec une empreinte industrielle dans 41 pays et des activités commerciales dans le monde entier. En 2024, le Groupe a réalisé un CA de 8,5 MdsEUR.
