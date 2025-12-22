Nexans en négociations pour céder Autoelectric

Nexans annonce être entré en négociations exclusives avec Samvardhana Motherson International, fournisseur de systèmes et de composants automobiles, pour lui vendre ses activités de faisceau de câblage Autoelectric pour une valeur d'entreprise de 207 millions d'euros.

Basé à Floss, en Allemagne, Autoelectric a généré environ 749 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel courant en 2024 et compte près de 14 000 employés. Sa cession marque l'achèvement de la transformation stratégique de Nexans en un pure player de l'électrification.



Le comité d'entreprise concerné sera informé et consulté dans le cadre de la transaction proposée, laquelle serait structurée sous forme d'une série de cessions d'actions et d'actifs en vue de l'acquisition de l'activité de faisceau de câblage d'Autoelectric.



Par ailleurs, la transaction proposée, dont les termes ne sont pas divulgués, reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires habituelles. Sur cette base, sa finalisation pourrait intervenir au milieu de l'année 2026.



Sur le nouveau périmètre des activités poursuivies (excluant 12 mois d'Autoelectric et 6 mois de Lynxeo), Nexans indique viser pour l'année 2025 un EBITDA ajusté compris entre 710 et 760 MEUR, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible entre 275 et 375 MEUR.