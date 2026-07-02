Nexans en petite baisse malgré le relèvement de l'objectif de cours de Berenberg
Nexans s'affiche en repli (-0,57%, à 139,40 euros) malgré une note positive de Berenberg qui estime que le titre dispose d'un potentiel de hausse par rapport au consensus à moyen terme et d'une marge de manoeuvre pour une revalorisation de ses multiples qui doit refléter la qualité supérieure de son portefeuille transformé.
Les analystes saluent notamment l'acquisition de Republic Wire, qui offre à la société une plateforme stratégique aux Etats-Unis. Cette opération de croissance externe permet de mettre à portée le milieu de la fourchette des objectifs 2028. Berenberg table sur environ 30 millions d'euros d'Ebitda incrémental provenant de Republic Wire pour l'exercice 2026, un montant qui devrait atteindre 90 millions d'euros pour l'exercice 2028.
Au total, l'Ebitda ajusté total du groupe pour l'exercice 2028 à environ 1,138 milliard d'euros, soit proche du milieu de la fourchette cible de Nexans (1,075-1,225 milliard d'euros). En outre, d'autres opérations de fusions-acquisitions pourraient encore survenir.
Autre avantage pour le fabricant de câbles et services associés, sa forte présence sur les marchés européens, qui en fait, selon les analystes, un bénéficiaire clé de la prochaine vague de développement des centres de données.
Berenberg souligne également que le nouveau navire du groupe équilibre sa capacité de pose haute tension. Ce type d'équipement, dont le prix conséquent (400 millions d'euros) constitue une barrière à l'entrée dans l'industrie des câbles sous-marins haute tension et souligne l'avantage technologique dont bénéficie le groupe français.
La recommandation est toujours à l'achat sur le titre Nexans, et l'objectif de cours est relevé de 172 à 184 euros.
Nexans est un acteur clé de la transition du monde vers un avenir énergétique plus connecté et plus durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne vie à l'énergie en fournissant à ses clients des technologies de câble avancées pour la transmission d'énergie et de données. Aujourd'hui, Nexans va au-delà des câbles pour offrir à ses clients un service complet qui s'appuie sur la technologie numérique pour maximiser la performance et l'efficacité de leurs actifs critiques. Le Groupe conçoit des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur dans trois grands domaines d'activité : Bâtiment & Territoires (incluant les services publics et l'e-mobilité), Haute Tension & Projets (couvrant les parcs éoliens offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), et Industrie & Solutions (incluant les énergies renouvelables, le transport, le pétrole et le gaz, les automatismes, et autres).
Nexans emploie près de 25 700 personnes avec une empreinte industrielle dans 41 pays et des activités commerciales dans le monde entier. En 2025, le Groupe a réalisé un CA de 7,8 MdsEUR.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.