Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 21 mai, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nexans, à la suite d'une acquisition d'actions hors marché.

Du fait de ce franchissement, la banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 2 412 304 actions Nexans représentant autant de droits de vote, soit 5,51% du capital et des droits de vote du fabricant de câbles pour l'électrification.