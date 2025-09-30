Nexans investit dans la startup Sensewaves
Publié le 30/09/2025 à 14:04
Cet investissement conjoint avec American Electric Power soutiendra la croissance de Sensewaves, le déploiement de sa plateforme Adaptix.Grid qui 'offre une visibilité complète des réseaux basse et moyenne tension', ainsi que son expansion sur de nouveaux marchés.
Les fonds levés permettront de renforcer les équipes R&D et développement produit de Sensewaves, ainsi que ses équipes commerciales et marketing, avec pour objectif d'accélérer l'innovation et de se développer dans des zones géographiques stratégiques clés.
Par ailleurs, cet investissement s'inscrit dans la double réorientation stratégique de Nexans, qui 'vise à évoluer d'une offre centrée sur les produits vers une offre orientée clients, et à l'enrichir par des services, des systèmes et des solutions logicielles'.