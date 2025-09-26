Nexans : Jefferies maintient son conseil avant les trimestriels
Publié le 26/09/2025 à 15:07
L'analyste s'attend à une nouvelle accélération de la croissance au 3ème trimestre, supérieure à 10 % dans le secteur de l'électrification.
Jefferies estime que le transport devrait rester le principal moteur de croissance, avec un ralentissement limité par rapport aux niveaux élevés du 2ème trimestre.
'L'accélération du secteur des réseaux devrait également se confirmer ; nous prévoyons des niveaux similaires à ceux du 2ème trimestre, avec une forte demande des gestionnaires de réseaux' indique le bureau d'analyse.
'Nous anticipons une accélération de la croissance du secteur Connect après un 2ème trimestre faible, même si nous pensons qu'elle sera encore freinée par l'absence de reprise dans le secteur résidentiel européen' rajoute l'analyse en conclusion.