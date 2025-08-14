Nexans : le titre progresse, Berenberg relève son objectif

Le titre Nexans reprend sa dynamique haussière jeudi, les analystes de Berenberg ayant relevé leur objectif de cours sur le titre de 120 à 160 euros tout en restant à l'achat sur le fabricant de câbles français.



Autour de 12h00, le titre progresse de plus de 1,2%, signant l'une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120 de la Bourse de Paris, même si cette progression se réalise dans des volumes allégés du fait de la trêve estivale sur le marché.



Après avoir rencontré l'équipe de direction du groupe à Londres suite à la publication de résultats semestriels solides et du relèvement de ses objectifs annuels, Berenberg indique s'attendre à une poursuite de la revalorisation de l'action, sous l'effet de la thématique porteuse de l'électrification de l'économie.



'Les résultats du premier semestre ont dépassé nos attentes, ainsi que celles du marché, soutenus par une forte croissance organique dans les segments PWR-Transmission et PWR-Grid, et par une rentabilité solide dans l'ensemble des activités', relève le bureau d'études.



'Nous avons actualisé notre modèle afin de tenir compte de la cession de Lynxeo et d'intégrer les résultats semestriels, tout en relevant nos prévisions, principalement en raison de notre vision de plus en plus optimiste sur l'amélioration des marges à moyen terme', poursuivent les analystes.



Ces commentaires favorables viennent s'ajouter à ceux tenus par d'autres analystes ces derniers temps. La semaine passée, Deutsche Bank avait rehaussé sa cible de 128 à 149 euros. Dans le sillage des résultats semestriels, les équipes de HSBC avaient, eux, revu la leur à la hausse de 125 à 145 euros, saluant la stratégie 'impressionnante' du groupe dans le domaine de l'électrification.



Le titre affiche désormais une progression de plus de 30% depuis le début de l'année.