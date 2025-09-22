Nexans obtient un financement de 250 millions d'euros de la BEI

Nexans a annoncé lundi avoir obtenu un financement de 250 millions d'euros de la part de la Banque européenne d'investissement (BEI) en vue de soutenir ses programmes de recherche et développement (R&D), ainsi que certains de ses investissements industriels.



Dans un communiqué, le fabricant français de câbles explique que ce prêt va l'aider à construire d'ici 2026 sa nouvelle usine de Lens, un projet qui avait été dévoilé en octobre 2024 et qui doit lui permettre d'accroître de plus de 50% sa production de fil de cuivre et à recycler jusqu'à 80.000 tonnes de cuivre par an.



Cette enveloppe doit également l'aider à renforcer ses sites de Charleroi et Erembodegem (Belgique) et Calais (France), qui vont ainsi bénéficier d'un programme complet d'investissements afin d'accompagner la croissance de leurs activités dans l'éolien offshore et les interconnexions sous-marines, un projet qui avait été officialisé en septembre 2024.



Le montant sera également alloué à l'augmentation des capacités de son site de Bourg-en-Bresse, afin de répondre à la demande croissante en électrification en France et en Europe de l'Ouest, notamment via la production de câbles moyenne tension bas carbone, conformément à ce que le groupe avait annoncé en août dernier.



Enfin, ce financement sera en partie destiné à ses projets en matière de recherche et développement (R&D) dans le cadre notamment de sa stratégie visant à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, suivant l'engagement dit 'Science Based Targets' (SBTi).



A ce sujet, la BEI a expliqué considérer Nexans comme un 'acteur majeur de la transition énergétique'.



'Ses câbles électriques de pointe sont au coeur de l'électrification de nos sociétés et industries et jouent un rôle essentiel pour atteindre les objectifs de

décarbonation de l'Europe', a souligné Ambroise Fayolle, le vice-président de l'institution.



Christopher Guérin, le directeur général de Nexans, a estimé de son côté que l'octroi de ce financement témoignait de la confiance accordée à la capacité d'innovation et à l'importance stratégique de son groupe.