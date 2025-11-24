Nexans recrute Vincent Piquet en tant que directeur financier
Publié le 24/11/2025 à 17:32
Nexans annonce la nomination de Vincent Piquet comme directeur financier à compter du 19 janvier 2026, avec entrée au Comité Exécutif et localisation à Paris. Il apporte une expérience financière complète, incluant performance opérationnelle, transformation stratégique et relations investisseurs, acquise au sein de groupes internationaux et dans des environnements en forte évolution.
Arrivé chez Renault en 2019, il est actuellement Directeur Financier d'Ampere, après une longue carrière chez GE où il a occupé plusieurs postes de direction financière en Europe et au Moyen-Orient.
Selon Julien Hueber, Directeur Général de Nexans, cette arrivée apporte "expertise financière, expérience internationale et leadership".