A l'occasion de sa publication semestrielle, Nexans annonce relever ses perspectives pour 2026, anticipant désormais un EBITDA ajusté de 770 MEUR à 840 MEUR (et non plus de 730 MEUR à 810 MEUR) et un free cash-flow de 235 MEUR à 325 MEUR (au lieu de 210 MEUR à 310 MEUR).
Il publie un résultat net des activités poursuivies de 122,8 MEUR au titre du 1er semestre 2026, contre 143,3 MEUR un an auparavant, et un EBITDA ajusté en hausse de +4,3% à 387,7 MEUR, soit une marge de 11,9% du chiffre d'affaires standard, contre 12,0% au 1er semestre 2025.
Le chiffre d'affaires standard du fabricant de câbles s'est établi à 3 248,6 MEUR (pour un chiffre d'affaires courant de 4 736 MEUR), en hausse de +5,0%, dont +1,5% de croissance organique et +3,8% provenant de la contribution des acquisitions.
Sur les seules activités d'électrification, l'EBITDA ajusté a augmenté de +5,2% sur un an, soit une marge de 13,2% du chiffre d'affaires standard, toujours pénalisée par un effet de mix défavorable, contre 13,7% du chiffre d'affaires standard au 1er semestre 2025.
Les activités d'électrification ont enregistré une croissance organique de +4,5% au 1er semestre 2026, une "performance solide qui a été portée principalement par la dynamique des tendances de PWR-Connect, et PWR-Grid qui est resté sur sa trajectoire", selon le groupe.
Nexans est un acteur clé de la transition du monde vers un avenir énergétique plus connecté et plus durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne vie à l'énergie en fournissant à ses clients des technologies de câble avancées pour la transmission d'énergie et de données. Aujourd'hui, Nexans va au-delà des câbles pour offrir à ses clients un service complet qui s'appuie sur la technologie numérique pour maximiser la performance et l'efficacité de leurs actifs critiques. Le Groupe conçoit des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur dans trois grands domaines d'activité : Bâtiment & Territoires (incluant les services publics et l'e-mobilité), Haute Tension & Projets (couvrant les parcs éoliens offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), et Industrie & Solutions (incluant les énergies renouvelables, le transport, le pétrole et le gaz, les automatismes, et autres).
Nexans emploie près de 25 700 personnes avec une empreinte industrielle dans 41 pays et des activités commerciales dans le monde entier. En 2025, le Groupe a réalisé un CA de 7,8 MdsEUR.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.