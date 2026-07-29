Il publie un résultat net des activités poursuivies de 122,8 MEUR au titre du 1er semestre 2026, contre 143,3 MEUR un an auparavant, et un EBITDA ajusté en hausse de +4,3% à 387,7 MEUR, soit une marge de 11,9% du chiffre d'affaires standard, contre 12,0% au 1er semestre 2025.

Le chiffre d'affaires standard du fabricant de câbles s'est établi à 3 248,6 MEUR (pour un chiffre d'affaires courant de 4 736 MEUR), en hausse de +5,0%, dont +1,5% de croissance organique et +3,8% provenant de la contribution des acquisitions.

Sur les seules activités d'électrification, l'EBITDA ajusté a augmenté de +5,2% sur un an, soit une marge de 13,2% du chiffre d'affaires standard, toujours pénalisée par un effet de mix défavorable, contre 13,7% du chiffre d'affaires standard au 1er semestre 2025.

Les activités d'électrification ont enregistré une croissance organique de +4,5% au 1er semestre 2026, une "performance solide qui a été portée principalement par la dynamique des tendances de PWR-Connect, et PWR-Grid qui est resté sur sa trajectoire", selon le groupe.