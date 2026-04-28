Nexans se renforce aux États-Unis avec l'acquisition de Republic Wire
Nexans annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition de 100% du capital de Republic Wire, fabricant américain de produits en fil de cuivre et d'aluminium basse tension, dont le siège est situé à Cincinnati dans l'Ohio.
Entreprise familiale présente sur le marché des systèmes de câbles basse tension, Republic Wire a réalisé un chiffre d'affaires courant d'environ 520 MEUR sur 12 mois et emploie plus de 200 collaborateurs hautement qualifiés.
L'acquisition de Republic Wire constitue une étape importante dans la stratégie de Nexans visant à étendre son empreinte géographique aux États-Unis, l'un des marchés les plus dynamiques au monde pour les câbles basse et moyenne tension.
L'industrie américaine de la basse tension, estimée à environ 12 MdsEUR, est principalement portée par une demande soutenue dans les secteurs résidentiel et commercial ainsi que par l'expansion des datacenters.
La transaction représente une valeur d'entreprise totale d'environ 680 MEUR assortie d'un complément de prix pouvant atteindre 43 MEUR payable en 2028 sur la base des performances jusqu'à fin 2027.
L'opération devrait être immédiatement relutive pour le BPA avant les synergies, qui devraient atteindre leur plein régime sur trois ans, à hauteur d'environ 23 MEUR. Les coûts de mise en oeuvre sont estimés à environ 23 MEUR.
La transaction sera financée par une combinaison de dette et de trésorerie disponible au bilan. Sa clôture est prévue au début du 3e trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des autres conditions usuelles.
Nexans est un acteur clé de la transition du monde vers un avenir énergétique plus connecté et plus durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne vie à l'énergie en fournissant à ses clients des technologies de câble avancées pour la transmission d'énergie et de données. Aujourd'hui, Nexans va au-delà des câbles pour offrir à ses clients un service complet qui s'appuie sur la technologie numérique pour maximiser la performance et l'efficacité de leurs actifs critiques. Le Groupe conçoit des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur dans trois grands domaines d'activité : Bâtiment & Territoires (incluant les services publics et l'e-mobilité), Haute Tension & Projets (couvrant les parcs éoliens offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), et Industrie & Solutions (incluant les énergies renouvelables, le transport, le pétrole et le gaz, les automatismes, et autres).
Nexans emploie près de 25 700 personnes avec une empreinte industrielle dans 41 pays et des activités commerciales dans le monde entier. En 2025, le Groupe a réalisé un CA de 7,8 MdsEUR.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.