Nexans a annoncé jeudi avoir été sélectionné par ScottishPower Renewables, la filiale d'énergies renouvelables britannique de l'espagnol Iberdrola, en vue de fournir des accessoires de connexion électrique pour un parc éolien offshore situé à environ 69 kilomètres au large des côtes anglaises.
Dans un communiqué, le groupe français précise que le contrat - dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés - comprend des connecteurs, des traversées, des boîtes de jonction, des cosses de câble, ainsi que des câbles d'énergie pré-assemblés en 66 kV.
Composé de 95 turbines situées au large des côtes du Suffolk, le projet East Anglia Three - ou "EA3" - doit permettre d'alimenter en électricité propre et verte plus de 1,3 million de foyers au Royaume-Uni à partir d'un tracé de câble devant transporter l'énergie vers une station de conversion basée à Bramford.
Tous les composants électriques nécessaires au projet sont fournis exclusivement par Nexans.
A la Bourse de Paris, l'action du fabricant de câbles progressait de 0,4% en fin de matinée, à comparer avec un gain de 0,1% pour l'indice SBF 120.
Nexans est un acteur clé de la transition du monde vers un avenir énergétique plus connecté et plus durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne vie à l'énergie en fournissant à ses clients des technologies de câble avancées pour la transmission d'énergie et de données. Aujourd'hui, Nexans va au-delà des câbles pour offrir à ses clients un service complet qui s'appuie sur la technologie numérique pour maximiser la performance et l'efficacité de leurs actifs critiques. Le Groupe conçoit des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur dans trois grands domaines d'activité : Bâtiment & Territoires (incluant les services publics et l'e-mobilité), Haute Tension & Projets (couvrant les parcs éoliens offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), et Industrie & Solutions (incluant les énergies renouvelables, le transport, le pétrole et le gaz, les automatismes, et autres).
Nexans emploie près de 28 500 personnes avec une empreinte industrielle dans 41 pays et des activités commerciales dans le monde entier. En 2024, le Groupe a réalisé un CA de 8,5 MdsEUR.
