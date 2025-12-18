Nexans a annoncé jeudi avoir été sélectionné par ScottishPower Renewables, la filiale d'énergies renouvelables britannique de l'espagnol Iberdrola, en vue de fournir des accessoires de connexion électrique pour un parc éolien offshore situé à environ 69 kilomètres au large des côtes anglaises.

Dans un communiqué, le groupe français précise que le contrat - dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés - comprend des connecteurs, des traversées, des boîtes de jonction, des cosses de câble, ainsi que des câbles d'énergie pré-assemblés en 66 kV.

Composé de 95 turbines situées au large des côtes du Suffolk, le projet East Anglia Three - ou "EA3" - doit permettre d'alimenter en électricité propre et verte plus de 1,3 million de foyers au Royaume-Uni à partir d'un tracé de câble devant transporter l'énergie vers une station de conversion basée à Bramford.

Tous les composants électriques nécessaires au projet sont fournis exclusivement par Nexans.

A la Bourse de Paris, l'action du fabricant de câbles progressait de 0,4% en fin de matinée, à comparer avec un gain de 0,1% pour l'indice SBF 120.