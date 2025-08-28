UBS souligne que l''expansion des marges continue de progresser. L'analyste confirme son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 155 E (au lieu de 130 E). 'Toujours négocié à un prix inférieur à celui de ses pairs alors que les risques diminuent sur HV et que les marges sont améliorées sur MV et LV, nous augmentons l'objectif à 155 EUR/action' indique UBS.
Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 12 fois et un rendement de près de 2%.
