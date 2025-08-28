UBS souligne que l''expansion des marges continue de progresser. L'analyste confirme son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 155 E (au lieu de 130 E). Ce nouvel objectif représente un potentiel de hausse de 19% du titre de fabricant de câbles.
'Toujours négocié à un prix inférieur à celui de ses pairs alors que les risques diminuent sur HV et que les marges sont améliorées sur MV et LV, nous augmentons l'objectif à 155 EUR/action' indique UBS.
Nexans a revu ses d'objectifs 2025 à la hausse, le fabricant de câbles visant désormais un EBITDA ajusté entre 810 et 860 millions d'euros, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible entre 275 et 375 millions.
Nexans : UBS relève son objectif de cours
Publié le 28/08/2025 à 10:28
