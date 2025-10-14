Nexans : UBS reste à l'achat après le changement de DG
Publié le 14/10/2025 à 11:46
'Le changement de DG semble sans conséquence, car Nexans maintient ses objectifs pour 2028 et se concentre sur son objectif de devenir un acteur exclusivement dédié à l'électrification' souligne UBS.
Nexans a décidé de nommer Julien Hueber au poste de Directeur Général et de se séparer de Christopher Guérin. Ces décisions sont à effet immédiat.
Julien Hueber est le Directeur Général exécutif de PWR Grid & Connect Europe, une activité pesant 2.6 milliards d'euros et comptant 23 sites industriels.