UBS reste à l'achat sur le titre avec un objectif de 155 E après l'annonce du changement de DG.

'Le changement de DG semble sans conséquence, car Nexans maintient ses objectifs pour 2028 et se concentre sur son objectif de devenir un acteur exclusivement dédié à l'électrification' souligne UBS.

Nexans a décidé de nommer Julien Hueber au poste de Directeur Général et de se séparer de Christopher Guérin. Ces décisions sont à effet immédiat.

Julien Hueber est le Directeur Général exécutif de PWR Grid & Connect Europe, une activité pesant 2.6 milliards d'euros et comptant 23 sites industriels.