UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre Nexans avec un objectif de 155 E avant l'annonce des résultats du troisième trimestre. Ce nouvel objectif représente un potentiel de hausse de 20% du titre de fabricant de câbles.

'La solidité des activités de réseau et de transport haute tension devrait générer une croissance organique d'environ 7 % au troisième trimestre. La valorisation reste attractive. Nous attendons avec impatience les dernières informations sur les contrats clés et les fusions et acquisitions' indique UBS dans son étude du jour.

Nexans a revu ses d'objectifs 2025 à la hausse, le fabricant de câbles visant désormais un EBITDA ajusté entre 810 et 860 millions d'euros, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible entre 275 et 375 millions.