Nexity bondit de 10% avec le soutien d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 11 à 14,8 euros, jugeant que son faible cours de bourse constitue une opportunité à moyen terme.
'La baisse des réservations au sein du secteur n'est pas nouvelle et Nexity s'est adapté à ce nouvel environnement (économies de coûts, adaptation de l'offre commerciale, réduction de la dette)', met en avant le bureau d'études.
Selon lui, l'évolution des taux d'intérêt mérite d'être relativisée en raison du poids du PTZ, et 2026 devrait bénéficier de l'amélioration des permis de construire après les municipales et potentiellement de l'adoption du statut de bailleur privé.
