Nexity compte renouer avec une croissance rentable dès cette année











Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2025, Nexity indique avoir réalisé un chiffre d'affaires total publié de 1934 MEUR, en baisse de 20% par rapport à la même période en 2024.

Cette baisse s'explique principalement par un effet de base défavorable dans l'immobilier tertiaire, où les revenus chutent de 88% à 44 MEUR après des livraisons exceptionnelles en 2024.



L'activité d'aménagement et de promotion résidentielle recule de 5% à 1576 MEUR, tandis que les activités de services progressent de 3% à 312 MEUR. Dans le détail, l'exploitation (résidences étudiantes, coworking) s'affiche en forte croissance (+13%), atteignant 226 MEUR, portée par la hausse du parc et des taux d'occupation élevés (98% pour les résidences étudiantes, 85% pour les espaces de coworking).



Côté commercial, Nexity enregistre 7106 réservations de logements neufs, en baisse de 12% en volume et de 10% en valeur, à 1515 MEUR. Cette évolution masque une dynamique contrastée : les ventes aux accédants progressent de 26% à 1994 unités, soutenues par l'extension du PTZ (prêt à taux zéro), tandis que les investisseurs particuliers se retirent (-40%) après la fin du dispositif Pinel.



Le backlog total recule de 4% sur trois mois, à 3867 MEUR, traduisant l'absence de nouveaux grands projets tertiaires.



Si aucune donnée sur le résultat net ou le bénéfice par action (BPA) n'est communiquée à ce stade, Nexity confirme sa prévision d'un retour à la profitabilité opérationnelle pour 2025, avec un résultat opérationnel courant IFRS attendu positif (hors activités cédées et à l'international). L'objectif d'un endettement net IFRS inférieur à 380 MEUR est également maintenu.



'La dynamique confirme la pertinence de notre positionnement ainsi que notre capacité d'adaptation', assure Véronique Bédague, PDG de Nexity. 'Nous renouerons avec une croissance rentable dès 2025'.























