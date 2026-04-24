Nexity est pénalisé par les activités de Promotion selon Oddo BHF

Nexity a publié un chiffre d'affaires de 518 MEUR au 1er trimestre (estimation d'Oddo BHF de 532 MEUR), en baisse de 12%, qui s'explique selon l'analyste avant tout par le recul des activités de Promotion de -15% (411 MEUR).

Oddo BHF estime que cette évolution est cohérente avec la baisse embarquée depuis 3 ans de l'immobilier résidentiel (CA -14% à 405 MEUR) et d'une activité Tertiaire très limitée (CA : 6 MEUR ; -58%).



L'analyste note que les activités de Services sont stables à 101 MEUR avec une croissance de 5% pour l'exploitation (résidences étudiantes et coworking) et en baisse de 14% pour la distribution (effet de base défavorable lié au Pinel).



Oddo BHF souligne également que les réservations progressent de 1% à 1449 lots (+2.5% en valeur) ce qui est plutôt une bonne performance selon l'analyste puisque ses hypothèses reposaient sur un recul de 10% (prudence liée au contexte actuel + attentisme en amont des élections municipales).



Pour 2026, le management renouvelle ses objectifs et confirme s'attendre à une amélioration de son ROC. Pour Oddo BHF, la profitabilité bénéficiera du poids plus important des opérations à marge normative (environ 7%) dans la construction du CA.



A horizon 2028, le groupe pourrait, selon Oddo BHF, renouer avec une marge normative de l'ordre de 7%.



Oddo BHF confirme son opinion à Surperformance avec un objectif de cours inchangé à 14 EUR



"A l'évidence, le contexte géopolitique actuel reste défavorable, avec une incertitude sur l'inflation à MT mais d'un point de vue commercial, le groupe devrait bénéficier à partir du S2 d'une amélioration de la délivrance des permis de construire (post élections municipales) et de la montée en puissance du statut de bailleur privé (les investisseurs individuels pourraient représenter à MT environ 25/30k lots contre <10k en 2025)" rajoute Oddo BHF en conclusion de son étude.