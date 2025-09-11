Nexity annonce l'inauguration de la résidence PHILAE à Aix-les-Bains, livrée au 1er semestre 2025.
Ce programme de 99 logements illustre son engagement pour un habitat durable et inclusif dans le quartier de l'hippodrome, en pleine transformation.
Le projet se compose de 15 logements sociaux en Usufruit Locatif Social (ULS), 25 logements dédiés à une pension de famille gérée par ADOMA, 10 logements locatifs intermédiaires et 49 logements en accession à la propriété.
Conçu par l'architecte Roméo Esat, l'ensemble résidentiel propose une architecture contemporaine, des logements lumineux, des vues sur les montagnes et une connectivité domotique via l'application Eugénie.
Nexity souligne que la pension de famille vise à offrir un habitat durable et accompagné à des personnes en situation de précarité, contribuant à un modèle urbain plus solidaire.
Publié le 11/09/2025 à 17:41
