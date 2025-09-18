Dans le cadre de l'autorisation par son assemblée générale du 22 mai dernier, Nexity annonce la mise en oeuvre d'un programme de rachat de ses actions, le mandat de rachat portant sur un montant maximum de 200 000 titres.
Le groupe de promotion immobilière précise que ces actions seront affectées en totalité aux fins d'assurer la couverture de plans d'actions gratuites dans le cadre notamment des dispositifs d'actionnariat salarié.
Nexity lance des rachats d'actions
Publié le 18/09/2025 à 09:32
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager