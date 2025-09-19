Oddo BHF relève son opinion sur Nexity de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 11 à 14,8 euros, soulignant que le cours de l'action se situe quasiment au plus bas et constitue selon lui une opportunité à moyen terme.
'La baisse des réservations au sein du secteur n'est pas nouvelle (-40% en 2 ans) et Nexity s'est adapté à ce nouvel environnement (économies de coûts, adaptation de l'offre commerciale, réduction de la dette)', met en avant le bureau d'études.
Selon lui, l'évolution des taux d'intérêt mérite d'être relativisée en raison du poids du PTZ, et 2026 devrait bénéficier de l'amélioration des permis de construire après les municipales et potentiellement de l'adoption du statut de bailleur privé.
