Nexity recrute Cécile Raquin au poste de secrétaire générale

Le promoteur immobilier (+0,06%) annonce la nomination de Cécile Raquin comme secrétaire générale du groupe et secrétaire du conseil d'administration. Rattachée à la présidente-directrice générale Véronique Bédague, elle rejoint également le comité de direction.

A ce poste, elle supervisera la direction juridique, la RSE, les affaires publiques, les relations institutionnelles ainsi que les relations avec les collectivités locales.



Jusqu'ici directrice générale des collectivités locales au ministère de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, Cécile Raquin est conseillère d'État. Forte de plus de quinze ans d'expérience dans la haute fonction publique, elle a notamment occupé des fonctions au Conseil d'État, au cabinet du Premier ministre et auprès de la ministre de la Cohésion des territoires.



Selon Nexity, cette nomination s'inscrit dans la poursuite de la transformation de la direction juridique et dans le renforcement de la coordination entre les fonctions juridiques, RSE et affaires publiques. Le groupe souhaite ainsi consolider ses relations avec les acteurs publics et les collectivités, partenaires clés de ses projets immobiliers.



"L'arrivée de Cécile Raquin constitue un atout majeur pour le groupe. Son expertise juridique et institutionnelle et sa connaissance des collectivités et des territoires nous accompagneront dans la transformation de notre fonction juridique comme dans le renforcement de nos liens avec les acteurs publics", déclare Véronique Bédague, présidente-directrice générale de Nexity.