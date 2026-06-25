Nexity recrute Cécile Raquin au poste de secrétaire générale
Le promoteur immobilier (+0,06%) annonce la nomination de Cécile Raquin comme secrétaire générale du groupe et secrétaire du conseil d'administration. Rattachée à la présidente-directrice générale Véronique Bédague, elle rejoint également le comité de direction.
A ce poste, elle supervisera la direction juridique, la RSE, les affaires publiques, les relations institutionnelles ainsi que les relations avec les collectivités locales.
Jusqu'ici directrice générale des collectivités locales au ministère de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, Cécile Raquin est conseillère d'État. Forte de plus de quinze ans d'expérience dans la haute fonction publique, elle a notamment occupé des fonctions au Conseil d'État, au cabinet du Premier ministre et auprès de la ministre de la Cohésion des territoires.
Selon Nexity, cette nomination s'inscrit dans la poursuite de la transformation de la direction juridique et dans le renforcement de la coordination entre les fonctions juridiques, RSE et affaires publiques. Le groupe souhaite ainsi consolider ses relations avec les acteurs publics et les collectivités, partenaires clés de ses projets immobiliers.
"L'arrivée de Cécile Raquin constitue un atout majeur pour le groupe. Son expertise juridique et institutionnelle et sa connaissance des collectivités et des territoires nous accompagneront dans la transformation de notre fonction juridique comme dans le renforcement de nos liens avec les acteurs publics", déclare Véronique Bédague, présidente-directrice générale de Nexity.
Premier acteur intégré de l'immobilier en France, Nexity couvre l'ensemble des métiers de la promotion et des services immobiliers à destination des particuliers, des entreprises, des investisseurs institutionnels et des collectivités locales pour les accompagner tout au long de leur vie immobilière. Le CA (hors activités cédées et à l'international) par activité se répartit comme suit :
- promotion de logements neufs (83%). En outre, le groupe développe des activités de lotissement de terrains à bâtir et de de régénération urbaine (Villes & Projets) ;
- prestations de services immobiliers (15%) : administration de biens immobiliers résidentiels, gestion de résidences étudiants, prestations de conseil et de transaction immobilière (pour les clients particuliers, les entreprises ou les investisseurs), commercialisation en réseau de produits immobiliers d'investissement locatif, gestion, animation et développement de réseaux de franchise immobilière, etc. ;
- promotion d'actifs immobiliers d'entreprise (1,8%) : promotion d'immeubles de bureaux, d'immeubles de grande hauteur (IGH), de parcs d'activités, de plates-formes logistiques, de commerces et d'hôtels ;
- autres (0,2%).
97,4% du CA est réalisé en France.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.