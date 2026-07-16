Nexity annonce la nomination de Delphine Fontaine au poste de Directrice générale adjointe en charge du développement des Nouvelles Offres Urbaines.
Forte de plus de 25 ans d'expérience dans l'immobilier, elle rejoint Nexity pour accompagner le développement de cette activité stratégique dédiée à la régénération urbaine, au repositionnement d'actifs et à la conception de projets immobiliers innovants, durables et responsables au service des territoires.
Delphine Fontaine pilotera le développement de projets associant immobilier d'entreprise, transformation d'actifs tertiaires, réhabilitation de logements, résidences gérées et projets mixtes.
"Delphine Fontaine a développé une expertise reconnue dans le développement, la transformation et la valorisation d'actifs immobiliers" indique le groupe.
Avant de rejoindre Nexity, elle dirigeait l'Agence Promotion Tertiaire Ile-de-France et Régions de GA Smart Building.
Elle a également occupé plusieurs postes à responsabilités au sein d'autres grandes entreprises du secteur, notamment chez La Poste Immobilier et EDF Sofilo.
Premier acteur intégré de l'immobilier en France, Nexity couvre l'ensemble des métiers de la promotion et des services immobiliers à destination des particuliers, des entreprises, des investisseurs institutionnels et des collectivités locales pour les accompagner tout au long de leur vie immobilière. Le CA (hors activités cédées et à l'international) par activité se répartit comme suit :
- promotion de logements neufs (83%). En outre, le groupe développe des activités de lotissement de terrains à bâtir et de de régénération urbaine (Villes & Projets) ;
- prestations de services immobiliers (15%) : administration de biens immobiliers résidentiels, gestion de résidences étudiants, prestations de conseil et de transaction immobilière (pour les clients particuliers, les entreprises ou les investisseurs), commercialisation en réseau de produits immobiliers d'investissement locatif, gestion, animation et développement de réseaux de franchise immobilière, etc. ;
- promotion d'actifs immobiliers d'entreprise (1,8%) : promotion d'immeubles de bureaux, d'immeubles de grande hauteur (IGH), de parcs d'activités, de plates-formes logistiques, de commerces et d'hôtels ;
- autres (0,2%).
97,4% du CA est réalisé en France.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.