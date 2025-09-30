Premier acteur intégré de l'immobilier en France, Nexity couvre l'ensemble des métiers de la promotion et des services immobiliers à destination des particuliers, des entreprises, des investisseurs institutionnels et des collectivités locales pour les accompagner tout au long de leur vie immobilière. Le CA (hors activités cédées) par activité se répartit comme suit : - promotion de logements neufs (75,4%). En outre, le groupe développe des activités de lotissement de terrains à bâtir et de de régénération urbaine (Villes & Projets) ; - prestations de services immobiliers (13,7%) : administration de biens immobiliers résidentiels, gestion de résidences étudiants, prestations de conseil et de transaction immobilière (pour les clients particuliers, les entreprises ou les investisseurs), commercialisation en réseau de produits immobiliers d'investissement locatif, gestion, animation et développement de réseaux de franchise immobilière, etc. ; - promotion d'actifs immobiliers d'entreprise (10,8%) : promotion d'immeubles de bureaux, d'immeubles de grande hauteur (IGH), de parcs d'activités, de plates-formes logistiques, de commerces et d'hôtels ; - autres (0,1%). 99,8% du CA est réalisé en France.