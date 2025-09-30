Nexity annonce la mise en place d'un nouveau comité exécutif, composé de 7 membres et présidé par sa PDG Véronique Bédague, pour 'piloter la mise en oeuvre de la stratégie avec pour priorité le déploiement du 'New Nexity' et prendre les arbitrages nécessaires'.
Ce comité comprend les membres de l'actuelle direction générale du groupe immobilier, à savoir Jean-Claude Bassien (directeur général délégué), Fabrice Aubert et Pierre-Henry Pouchelon (directeurs généraux adjoints).
Fabrice Aubert devient président du pôle 'nouvelles offres urbaines' et Pierre-Henry Pouchelon, en charge des finances et du pôle 'performance immobilier résidentiel', prendra aussi la responsabilité du département croissance externe début 2026.
Les rejoignent Joris Delapierre et Lionel Séropian, directeurs généraux des régions Ile-de-France et Sud, ainsi qu'Anne-Laure Joumas, directrice de l'immobilier et de la performance, qui est nommée également directrice du pôle exploitation (coworking, résidences gérées).
Premier acteur intégré de l'immobilier en France, Nexity couvre l'ensemble des métiers de la promotion et des services immobiliers à destination des particuliers, des entreprises, des investisseurs institutionnels et des collectivités locales pour les accompagner tout au long de leur vie immobilière. Le CA (hors activités cédées) par activité se répartit comme suit :
- promotion de logements neufs (75,4%). En outre, le groupe développe des activités de lotissement de terrains à bâtir et de de régénération urbaine (Villes & Projets) ;
- prestations de services immobiliers (13,7%) : administration de biens immobiliers résidentiels, gestion de résidences étudiants, prestations de conseil et de transaction immobilière (pour les clients particuliers, les entreprises ou les investisseurs), commercialisation en réseau de produits immobiliers d'investissement locatif, gestion, animation et développement de réseaux de franchise immobilière, etc. ;
- promotion d'actifs immobiliers d'entreprise (10,8%) : promotion d'immeubles de bureaux, d'immeubles de grande hauteur (IGH), de parcs d'activités, de plates-formes logistiques, de commerces et d'hôtels ;
- autres (0,1%).
99,8% du CA est réalisé en France.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.