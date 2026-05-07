Nextensa SA est une société immobilière réglementée publique (SIR) qui investit dans des immeubles de qualité bien situés : bureaux, immeubles logistiques et commerciaux en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg. A fin 2025, le patrimoine immobilier, composé de 23 immeubles d'une surface locative totale de 307 479 m2, est évalué, en valeur comptable, à 1 058 MEUR répartis par type d'actifs entre bureaux (51%), commerces (31%) et autres (20,7% ; notamment bâtiments logistiques et semi-industriels). La répartition géographique du patrimoine immobilier en valeur est la suivante : Belgique (54,9%), Grand-Duché de Luxembourg (30,9%) et Autriche (14,2%).