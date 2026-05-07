Nextensa SA est une société immobilière réglementée publique (SIR) qui investit dans des immeubles de qualité bien situés : bureaux, immeubles logistiques et commerciaux en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg.
A fin 2025, le patrimoine immobilier, composé de 23 immeubles d'une surface locative totale de 307 479 m2, est évalué, en valeur comptable, à 1 058 MEUR répartis par type d'actifs entre bureaux (51%), commerces (31%) et autres (20,7% ; notamment bâtiments logistiques et semi-industriels).
La répartition géographique du patrimoine immobilier en valeur est la suivante : Belgique (54,9%), Grand-Duché de Luxembourg (30,9%) et Autriche (14,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.