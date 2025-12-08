NextEra Energy prévoit de construire 15 gigawatts de nouvelles capacités électriques aux États-Unis d’ici 2035 pour répondre à la demande croissante des centres de données, dopée par l’essor de l’intelligence artificielle. L’annonce a été faite lundi par le PDG John Ketchum, qui a qualifié cet objectif de "conservateur", tout en évoquant un potentiel allant jusqu’à 30 gigawatts si la dynamique actuelle se poursuit. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de NextEra, premier producteur américain d’énergies renouvelables, pour accompagner l’explosion de la consommation énergétique liée aux infrastructures numériques.

Le groupe, qui opère également dans le nucléaire et le gaz via ses filiales NextEra Energy Resources et Florida Power & Light, entend diversifier les sources d’alimentation des futurs hubs data. Ceux-ci combineront énergies renouvelables, gaz et nucléaire, en cohérence avec les objectifs de développement de NextEra, qui prévoit entre 4 et 8 gigawatts supplémentaires de capacités à gaz d’ici 2032, avec une extension au-delà de cette échéance. Un gigawatt permet d’alimenter en moyenne plus de 800 000 foyers américains, selon les données de l’Energy Information Administration.

NextEra a par ailleurs annoncé un partenariat stratégique avec Alphabet pour construire trois campus de data centers à l’échelle du gigawatt aux États-Unis, dans le prolongement de leur accord d’octobre visant à relancer la centrale nucléaire de Duane Arnold dans l’Iowa. Face aux critiques sur les effets de la demande des data centers sur les prix de l’électricité, Ketchum a défendu une approche dans laquelle les géants technologiques ("hyperscalers") prendraient eux-mêmes en charge la production et les infrastructures nécessaires, afin de limiter l’impact pour les consommateurs traditionnels.