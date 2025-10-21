NFL Biosciences : Invest Securities abaisse sa cible sur le titre

Invest Securities confirme son conseil d'achat sur le titre NFL Biosciences, avec un objectif de cours abaissé de 5,2 EUR à 2,7 EUR.



Selon la note, le plan de développement clinique de NFL-101 a été globalement validé par les autorités réglementaires, ce qui renforce la visibilité du projet, mais certaines divergences sont apparues par rapport au plan initial.



Le bureau d'analyses souligne que de nouveaux travaux de caractérisation du produit sont requis avant le lancement de l'essai. Il précise également que le critère principal en Europe portera désormais sur 'l'abstinence continue à 12 mois', contre 6 mois précédemment, tandis qu'une étude distincte sera menée aux États-Unis.



Enfin, la note estime que ces ajustements repoussent significativement le calendrier clinique et commercial du programme et impliquent 'un besoin de financement additionnel pour aller jusqu'à la signature d'un accord'.