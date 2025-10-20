NFL Biosciences reçoit des retours favorables des autorités pour NFL-101

NFL Biosciences annonce avoir reçu des avis scientifiques convergents de plusieurs agences réglementaires européennes (Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne) ainsi que de la FDA américaine concernant le développement de son traitement anti-tabac NFL-101. Les autorités ont validé les critères de mesure de l'abstinence et reconnu la pertinence du projet.



L'étude de Phase 2 CESTO II a montré une abstinence continue de 24,1% avec NFL-101 contre 12,9% sous placebo, soit un risque relatif de 1,87 (p=0,02). En Europe, une seule étude de Phase 3 pourrait suffire selon la robustesse des résultats, tandis qu'aux États-Unis deux études seront nécessaires.



Des travaux additionnels, représentant un investissement d'environ 1 MEUR, ont été lancés pour affiner la caractérisation et le mécanisme d'action de NFL-101, en collaboration avec le CEA, l'Hôpital Européen Georges-Pompidou et le McLean Hospital/Harvard.



Les premières données sont attendues dans les prochaines semaines et les études de Phase 3 devraient démarrer en 2026.