InterContinental Hotels Group (IHG) annonce la nomination de Nicholas Cadbury en tant qu'administrateur non exécutif, à compter du 1er mars 2026. Au sein du conseil d'administration, il siégera au comité d'audit et au comité des affaires responsables.
"Sa connaissance mondiale dans l'hôtellerie et le voyage, ainsi que son expertise en finance, technologie, durabilité et immobilier commercial, seront d'une grande valeur pour IHG et renforceront encore davantage le conseil", explique le groupe.
Nicholas Cadbury est actuellement directeur financier et durable d'International Consolidated Airlines Group (IAG), la maison mère de British Airways et d'Iberia. Auparavant, il a été directeur financier du groupe hôtelier Whitbread de 2012 à 2022.
Actuellement, Nicholas Theodore Cadbury occupe le poste de directeur financier du groupe et directeur exécutif chez Whitbread Plc et de directeur financier du groupe et directeur chez Whitbread Group Plc (une filiale de Whitbread Plc). Il est également membre du conseil d'administration de 6 autres sociétés.
Dans sa carrière antérieure, M. Cadbury a été directeur financier et directeur exécutif chez Premier Farnell Ltd. et directeur et directeur financier du groupe chez Dixons Retail Group Ltd.
Intercontinental Hotels Group PLC figure parmi les leaders mondiaux de l'exploitation hôtelière.
A fin 2024, le groupe gère 6 629 hôtels (987 125 chambres) répartis par enseigne entre Holiday Inn Express (3 237 hôtels), Holiday Inn (1 249), Crowne Plaza (415), Candlewood Suites (392), Staybridge Suites (335), InterContinental (227), Hotel Indigo (169), Kimpton (77), avid hotels (76), voco (87), Iberostar Beachfront Resorts (55), EVEN Hotels (33), Garner (32), Six Senses (27), HUALUXE (22), Vignette Collection (20), Regent (10), Atwell Suites (6), et autres (160).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie (32,4%), Amériques (49,4%), Chine (7%) et autres (11,2%).