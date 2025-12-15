Nicholas Cadbury rejoint le conseil d'InterContinental Hotels

InterContinental Hotels Group (IHG) annonce la nomination de Nicholas Cadbury en tant qu'administrateur non exécutif, à compter du 1er mars 2026. Au sein du conseil d'administration, il siégera au comité d'audit et au comité des affaires responsables.



"Sa connaissance mondiale dans l'hôtellerie et le voyage, ainsi que son expertise en finance, technologie, durabilité et immobilier commercial, seront d'une grande valeur pour IHG et renforceront encore davantage le conseil", explique le groupe.



Nicholas Cadbury est actuellement directeur financier et durable d'International Consolidated Airlines Group (IAG), la maison mère de British Airways et d'Iberia. Auparavant, il a été directeur financier du groupe hôtelier Whitbread de 2012 à 2022.