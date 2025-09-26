Nick Clegg, ancien responsable des affaires publiques mondiales de Meta, a mis en garde contre l’immixtion croissante des entreprises technologiques dans la sphère politique. Selon lui, l’innovation et la politique doivent rester séparées afin de préserver un équilibre sain, alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine autour du dossier TikTok ravivent les inquiétudes sur l’avenir de l’internet mondial.

Interrogé sur CNBC, Clegg a insisté sur deux enjeux clés liés à l’accord conclu entre Washington et Pékin : la sécurité des données des utilisateurs américains et la question sensible de la propriété de l’algorithme de TikTok, qu’il juge difficile à partager. Il a reconnu la nécessité de protéger les données sensibles, tout en critiquant la tendance de certains pays, comme l’Inde, à imposer une stricte localisation des données, une approche qui pourrait fragiliser l’ouverture du web.

L’ancien dirigeant estime que la détérioration des relations entre grandes puissances menace les flux internationaux de données. Si la Chine poursuit son modèle de repli numérique et que d’autres pays, notamment l’Inde, suivent cette voie, l’internet ouvert et mondial pourrait se fragmenter. Nick Clegg voit dans ce basculement un risque majeur pour les principes d’interconnexion et de libre circulation de l’information qui ont façonné l’écosystème numérique.