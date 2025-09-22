Embastillé par Louis XIV dans la citadelle de Pignerol, où il mourut en 1680, Nicolas Fouquet fut trois siècles avant l'âge d'or des requins de Wall Street le premier véritable roi des 'junk bonds'.

Il va sans dire que les méthodes du surintendant des finances, rompu aux affaires par Mazarin, ne s'encombraient pas toujours d'éthique. Ce qui facilita ses forfaitures, à l'époque, était la complète anarchie budgétaire dans laquelle se trouvaient les finances de l'État.

En réalité, faute de structure et d'unité budgétaire bien institutionnalisées, chaque dépense était prise sur une recette, mais de manière aléatoire et, justement, à la discrétion du surintendant, dont le rôle consistait à procéder aux arbitrages en décidant sur quel fonds chaque ordonnance devait être payée.

Or, les différents fonds ne se valaient pas en qualité. Il en était d'excellents, dont les recettes étaient fiables, récurrentes et bien assurées. D'autres, nombreux, étaient alimentés par des impôts difficiles à percevoir, si bien que les billets tirés sur eux pouvaient attendre des mois voire des années avant d'être acquittés.

Tout en bas du millefeuille se trouvaient diverses caisses complètement vides, rattachées à des impôts dont la perception relevait de la gageure, souvent parce qu'on avait dépensé en avance leurs revenus attendus - ou espérés - et ainsi déjà hypothéqués plusieurs années d'exercice.

De ces écarts de solvabilité apparaissaient des différences considérables de la valeur des billets, sorte de précurseurs des bons du trésor, tous négociés de gré à gré. Ceux adossés aux meilleures caisses étaient au pair ; les autres plus ou moins dépréciés ; on trouvait aussi quantité de papier qui ne valait absolument plus rien.

Mais ceux-ci pouvaient très subitement remonter, et des fortunes considérables se réaliser ainsi en l'espace de quelques jours, par exemple lorsque le surintendant "réassignait" ces billets en perdition sur des fonds solides, car adossés à des caisses bien alimentées. Évidemment, la tentation était trop grande pour Nicolas Fouquet et ses amis de racheter ces billets à vil prix avant leur providentielle réassignation...

La perte de Fouquet fut scellée le jour où sa fortune surpassa celle de Louis, et parce que l'intéressé utilisa sa position pour asseoir une autorité d'État que le souverain ne pouvait bien sûr pas tolérer. Aussitôt après son arrestation, le poste de surintendant fut d'ailleurs supprimé, et les finances remises à un conseil présidé par le roi qui, selon l'usage, "gouvernait ses États par lui-même".