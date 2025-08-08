Nicox : extension de la ligne de financement avec Vester

Nicox annonce une extension de la ligne de financement en fonds propres PACEO conclue avec Vester Finance le 5 mars, en y ajoutant un nombre maximal de cinq millions d'actions additionnelles (soit une dilution maximale potentielle de 6,43% de son capital actuel).



A titre indicatif, sur la base du cours actuel, le montant brut total de ce nouveau financement représenterait potentiellement 3,1 millions d'euros, dans l'hypothèse d'une utilisation intégrale de l'extension de cette ligne de financement.



Sur la base de la position de trésorerie estimée et de la dette, ainsi que des revenus d'étape à recevoir dans le cadre d'accords existants, la société d'ophtalmologie estime qu'elle est financée jusqu'au troisième trimestre 2026.