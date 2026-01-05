Nicox renforce sa position financière

La société d'ophtalmologie Nicox annonce un renforcement de sa position financière, avec le remboursement de toute sa dette assortie de sûretés et l'extension de son horizon de trésorerie au-delà de 2027 grâce à un financement complémentaire sans sûretés.

La société a remboursé intégralement sa dette avec des fonds et des comptes gérés par Kreos Capital au moyen de la trésorerie disponible à fin 2025, entraînant la levée de l'ensemble des sûretés portant sur ses actifs et mettant fin au droit de Kreos Capital de nommer un censeur au conseil d'administration.



Cette transaction coïncide avec un nouveau financement grâce à une émission obligataire (sans sûreté ou garantie associée) souscrite par un groupe d'investisseurs européens, dont l'investisseur institutionnel Vester Finance, partenaire financier actuel de Nicox.



Ce financement est composé d'une émission d'obligations convertibles pour un montant de 3 millions d'euros et d'une émission d'obligations simples (sous réserve de certaines conditions suspensives) pour un montant de 1 MEUR, et étend l'horizon de trésorerie au-delà de fin 2027.