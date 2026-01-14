Nigéria : TotalEnergies va céder sa participation pétrolière dans Renaissance
TotalEnergies annonce que sa filiale TotalEnergies EP Nigeria a signé un accord avec Vaaris. Selon cet accord, cette filiale cédera à Vaaris sa participation de 10% ainsi que l'ensemble des droits et obligations associées, dans 15 licences de la JV Renaissance produisant principalement du pétrole. La production de ces licences a représenté 16 000 bep/j en quote-part Compagnie en 2025
TotalEnergies EP Nigeria cédera également à Vaaris sa participation de 10% dans les 3 autres licences de la JV Renaissance, produisant principalement du gaz (OML 23, 28 et 77), tout en conservant un intérêt économique entier dans ces licences qui représentent actuellement 50% de l'approvisionnement en gaz de Nigeria LNG.
La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l'approbation du régulateur.
La JV Renaissance (anciennement "JV SPDC") est une joint-venture non-incorporée entre la Nigerian National Petroleum Corporation Ltd (55%), Renaissance Africa Energy Company Ltd (30% opérateur), TotalEnergies EP Nigeria (10%) et Agip Energy and Natural Resources Nigeria (5%). Elle détient 18 licences dans le delta du Niger.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
