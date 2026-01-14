Nigéria : TotalEnergies va céder sa participation pétrolière dans Renaissance

TotalEnergies annonce que sa filiale TotalEnergies EP Nigeria a signé un accord avec Vaaris. Selon cet accord, cette filiale cédera à Vaaris sa participation de 10% ainsi que l'ensemble des droits et obligations associées, dans 15 licences de la JV Renaissance produisant principalement du pétrole. La production de ces licences a représenté 16 000 bep/j en quote-part Compagnie en 2025

TotalEnergies EP Nigeria cédera également à Vaaris sa participation de 10% dans les 3 autres licences de la JV Renaissance, produisant principalement du gaz (OML 23, 28 et 77), tout en conservant un intérêt économique entier dans ces licences qui représentent actuellement 50% de l'approvisionnement en gaz de Nigeria LNG.



La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l'approbation du régulateur.



La JV Renaissance (anciennement "JV SPDC") est une joint-venture non-incorporée entre la Nigerian National Petroleum Corporation Ltd (55%), Renaissance Africa Energy Company Ltd (30% opérateur), TotalEnergies EP Nigeria (10%) et Agip Energy and Natural Resources Nigeria (5%). Elle détient 18 licences dans le delta du Niger.