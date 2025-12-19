Nike attendu en forte baisse après ses trimestriels
Nike est attendu en forte baisse à Wall Street, au lendemain de la publication d'un BPA en baisse de 32% à 0,53 dollar au titre de son 2e trimestre comptable, même si les analystes attendaient en moyenne une baisse encore plus importante.
Le fournisseur d'articles de sport a pâti d'une dégradation de sa marge brute de 300 points de base à 40,6%, une diminution qui traduit selon lui principalement la hausse des droits de douane en Amérique du Nord.
A 12,4 milliards de dollars, son chiffre d'affaires s'est accru de 1% au total, mais a stagné hors effets de change, avec une croissance en Amérique du Nord mais des reculs dans les régions Grande Chine et Asie Pacifique-Amérique Latine.
"Nous avons démontré la résilience de notre portefeuille, réalisant une croissance modeste des ventes tout en gérant les vents contraires du repositionnement de notre activité dans un environnement mouvant", affirme son CFO Matthew Friend.
"Nous opérons les changements requis pour positionner notre portefeuille en vue d'une reprise pleine et entière, et prenons les décisions en temps réel au service de la santé à long terme de nos marques", poursuit le responsable.
Nike, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chaussures, d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques Nike, Jordan, Converse Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron et Jack Purcell. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (66,9%) ;
- vêtements (28,1%) ;
- équipements de sport (4,8%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, etc.), sacs, ballons, etc. ;
- autres (0,2%).
A fin mai 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 034 magasins dans le monde, de distributeurs indépendants et par le biais d'Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (42,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (26,5%), Chine (14,2%), Asie-Pacifique et Amérique latine (13,5%) et autres (3,5%).
